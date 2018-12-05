По центральной площади Харькова пронесся горящий самосвал (видео)

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел сегодня около 11:00.

В Харькове на площади Свободы на ходу загорелся КамАЗ.

Об этом сообщает местное издание «Город Х».

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в среду, 5 декабря, около 11:00.

"В автомобиле КамАЗ что-то загорелось на ходу. У него очень сильно дымил кузов", - отметил харьковчанин Александр.

"Такое чувство, что ему в "контейнер" кто-то кинул непотушенную сигарету или дымовую шашку", - добавила пользователь Алина.