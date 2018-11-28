Во Львове ночью подожгли два отделения "Альфа-банка"

Никто не пострадал, обстоятельства происшествий выясняют правоохранители.

Во Львове сегодня, 28 ноября, неизвестные совершили поджог двух банковских помещений «Альфа-Банка».

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

«28 ноября во Львове, в 3:05 и 3:36, совершен поджог отделений «Альфа-Банка» по адресам ул. Политехническая, 1, и ул. Чорновила, 45», говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, пожары были ликвидированы, соответственно, в 3:27 и 3:53.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в обоих случаях неизвестные бросили в помещения банковских отделений зажигательную смесь.

«На ул. Политехнической неизвестные разбили окно помещения «Альфа-Банка» и бросили зажигательную смесь. В результате произошло возгорание помещения на площади 4 кв. м. На перекрестке ул. Чорновила неизвестные лица, разбив окно помещения «Альфа-Банка», бросили зажигательную смесь, в результате чего огнем повреждены 5 кв. м помещения», - написал городской депутат.

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