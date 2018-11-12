Киевское метро за четыре года анонимно "минировали" почти 190 раз

Сейчас идет завершающий этап проверки станции метро «Дарница» на наличие взрывоопасных предметов.

В течение последних 4-х лет было получено 187 ложных анонимных сообщений о минировании объектов Киевского метрополитена.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сказала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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"За последние четыре года, когда эти случаи (анонимные сообщения о минировании - УНИАН) начались в столице, и это касается не только метрополитена, но и аэропортов, основных транспортных важных объектов, метрополитен получил уже 187 подобных звонков. В каждом случае привлекаются правоохранители, пиротехники, Служба безопасности Украины, проводится детальная проверка", - отметила Макогон.

Комментируя сегодняшнее закрытие станции метро «Дарница» из-за информации о минировании, она сообщила, что проверка соответствующими специалистами станции продолжается, но уже находится на завершающей стадии. Макогон добавила, что на данном этапе проверки никаких опасных предметов на территории станции не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, около 12.00 метрополитен столицы сообщил, что из-за анонимного сообщения о минировании закрыты на вход и выход станция метрополитена "Дарница", проводится проверка.