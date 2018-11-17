Возле Золотых Ворот в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший (фото)
08:49, 17 ноября 2018Происшествия
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Как рассказали полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв.
Возле Золотых Ворот в результате взрыва пострадал мужчина / Дмитрий Щерблюк / Информатор
В Киеве по адресу улица Золотоворотская, 7 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина.
Инцидент произошел около 20:40 в пятницу, 16 ноября, сообщает "Информатор".
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Как рассказали полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал 50-летний мужчина.
Его с раной ноги госпитализировали в больницу. Что именно взорвалось и подробности произошедшего установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
фото Дмитрий Щерблюк / Информатор
Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Запорожье неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону случайных прохожих, в результате чего пострадали три человека.
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