Возле Золотых Ворот в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший (фото)

Как рассказали полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв.

В Киеве по адресу улица Золотоворотская, 7 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина.

Инцидент произошел около 20:40 в пятницу, 16 ноября, сообщает "Информатор".

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Как рассказали полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал 50-летний мужчина.

Его с раной ноги госпитализировали в больницу. Что именно взорвалось и подробности произошедшего установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Запорожье неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону случайных прохожих, в результате чего пострадали три человека.