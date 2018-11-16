На Керченском мосту в ДТП попали более 10 авто (видео)

По предварительным данным, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия и гололед.

На построенном российскими оккупантами Керченскому мосту произошел ряд ДТП, которые парализовали движение в обе стороны.

Как сообщает Апостроф со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел вечером 14 ноября.

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По предварительным данным, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия и гололед. Всего пострадали более 10 машин. О человеческих жертвах не сообщается.

В свою очередь, пресс-секретарь "ФКУ Управления дорог "Черноморье" Александр Адзянов заявил местным СМИ, что на Крымском мосту в период с 1 по 15 ноября не произошло ни одного ДТП.

"На работах по зимнему содержанию автоподхода к Крымскому мосту (со стороны Краснодарского края) задействовано 11 единиц дорожной техники, превентивная обработка покрытия противогололедными материалами осуществляется на постоянной основе в соответствии с текущей погодной обстановкой и метеопрогнозом», - сказал он.