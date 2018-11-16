Россия может в короткие сроки перекрыть Керченский пролив для украинских кораблей - Тука

Он предполагает, что Москва может прибегнуть к таким действиям в ответ на задержание Украины 15 кораблей, которые в нарушение украинского законодательства заходили в закрытые порты временно оккупированного Крыма.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что у России есть возможности в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив для украинских и иностранных кораблей.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Действительно, у России такие возможности есть, и не надо на это закрывать глаза и делать вид, будто это нас не касается. Действительно, Россия имеет физические возможности в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив, чтобы таким образом заблокировать движение любых судов, украинских или международных, через Керченский пролив. Это соответствует действительности», - сказал Тука.

«Применит ли такие действия РФ, предсказать сейчас я не берусь, в целом предполагаю, что может и применить в ответ на действия Украины по этим задержанным 15 кораблям. Ожидать развитие событий, я думаю, надо в течение нескольких дней, возможно, на выходные будут какие-то решения», - добавил он.

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По словам Туки, для того, чтобы перекрыть судоходство в Керченском проливе, совсем необязательно использовать военно-морские силы.

«Ширина Керченского пролива в наибольшем участке составляет всего 15 километров. Для современных видов наземных вооружений - это не дистанция. С обеих сторон сейчас Керченский пролив контролируется РФ», - добавил заместитель председателя МинВОТ.

При этом Тука убежден, что член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич является «неудачной копией» лидера ЛДПР в российской Госдуме Владимира Жириновского. «Это человек постоянно выступает с милитаристскими радикальными призывами и все время позиционирует себя «витязем русского мира». На самом деле, этот человек не имеет никакой власти, кроме возможности выступать на эфирах», - считает он.

Как известно, ранее член комитета по обороне и безопасности Совета федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение закрытых портов оккупированного Крыма, заявив, что Россия «за минуты» способна закрыть Азовское море украинским судам.

Как сообщал УНИАН, Украина арестовала или ввела другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что российский оккупант пытается усилить эскалацию на Азовском море, и в этом контексте Мариупольское направление является одним из важнейших в контексте создания предпосылок противодействия.