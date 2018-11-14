"Хороший каток получится": в Киеве из-за прорыва трубы затопило престижный микрорайон (фото, видео)

Поток воды настолько сильный, что поднял металлическую крышку канализационного люка.

В Киеве на территории ЖК "Комфорт Таун" прорвало трубу. Вода затопила несколько улиц микрорайона.

Об этом сообщает "Киев оперативный". Поток воды настолько сильный, что поднял металлическую крышку канализационного люка.

"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы у ЖК "Комфорт Таун", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи Facebook сравнили аварию с вчерашним прорывом теплосети на улице Шота Руставели.

"Хороший каток получится", "Видимо, "Комфорт Таун" решил перенять эстафету у улицы Шота Руставели", "Венеция", "Дорога с подогревом", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября на улице Шота Руставели в результате прорыва теплосети автомобиль провалился в яму с горячей водой. Комунальщики до сих пор ликвидируют последствия аварии.