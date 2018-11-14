"Хороший каток получится": в Киеве из-за прорыва трубы затопило престижный микрорайон (фото, видео)
15:02, 14 ноября 2018Происшествия
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Поток воды настолько сильный, что поднял металлическую крышку канализационного люка.
В Киеве затопило территорию ЖК "Комфорт Таун" / фото Киев Оперативный
В Киеве на территории ЖК "Комфорт Таун" прорвало трубу. Вода затопила несколько улиц микрорайона.
Об этом сообщает "Киев оперативный". Поток воды настолько сильный, что поднял металлическую крышку канализационного люка.
В Киеве из-за прорыва трубы затопило престижный микрорайон
"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы у ЖК "Комфорт Таун", - говорится в сообщении.
фото Киев Оперативный
В комментариях пользователи Facebook сравнили аварию с вчерашним прорывом теплосети на улице Шота Руставели.
фото соцсети
"Хороший каток получится", "Видимо, "Комфорт Таун" решил перенять эстафету у улицы Шота Руставели", "Венеция", "Дорога с подогревом", - пишут в комментариях.
фото Киев Оперативный
Как сообщал УНИАН, 13 ноября на улице Шота Руставели в результате прорыва теплосети автомобиль провалился в яму с горячей водой. Комунальщики до сих пор ликвидируют последствия аварии.
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