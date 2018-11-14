Масштабный прорыв трубы в центре Киева: аварию до сих пор ликвидируют, водителям советуют ехать в объезд (фото, видео)

Подачу воды планируют возобновить 14 ноября до 15:00.

Вчера на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения, в следствие чего часть асфальта провалилась, а по дорогам начали бежать реки из кипятка. Специалисты заявили, что устранят все неполадки до 14 ноября 15:00.

Сегодня утром на месте происшествия проводили ремонтные работы при помощи экскаватора, передает "Информатор". Место провала оградили, но движение по этому участку дороги открыли. Подачу воды планируют возобновить 14 ноября до 15:00.

Как сообщал УНИАН, авария произошла на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Сразу после происшествия воду перекрыли, но на проезжей части все еще оставался кипяток. Движение по этой территории перекрыли на несколько часов. Из-за пара была плохая видимость. Образовалась пробка.