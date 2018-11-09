На трассе под Николаевом нашли отрезанную человеческую голову

Ткани на отрезанной голове находятся в состоянии глубокой степени разложения.

8 ноября на обочине возле трассы «Николаев-Ульяновка» была обнаружена отрезанная человеческая голова.

Об этом сообщают «Новости-N», ссылаясь на источник в прокуратуре. Страшную находку случайно обнаружил в кустах у обочины водитель грузовика, остановившийся возле эстакады из-за мелкой неисправности автомобиля. Водитель сразу же позвонил в полицию.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоодесского райотдела полиции и судебно-медицинский эксперт из Вознесенска.

Ткани на отрезанной голове находятся в состоянии глубокой степени разложения — по мнению эксперта, смерть наступила более трех месяцев назад. Даже пол жертвы определить на такой степени разложения сложно. По некоторым признакам можно предположить, что это была женщина. При тщательном осмотре прилегающей территории туловище и конечности не были найдены.

После осмотра места происшествия и составления протокола голова была отправлена в бюро судмедэкспертизы для более тщательного исследования.

Новоодесским райотделом полиции начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины — «умышленное убийство».