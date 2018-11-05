В Киеве в результате тройного ДТП загорелся автомобиль (видео)
12:16, 05 ноября 2018Происшествия
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Информации о возможных пострадавших не поступало.
Причины аварии не сообщаются / скриншот
В понедельник, 5 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.
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Как отмечается, авария произошла на проспекте Науки. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.
Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП пока неизвестны.
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