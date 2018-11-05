цей матеріал доступний українською

В Киеве в результате тройного ДТП загорелся автомобиль (видео)

12:16, 05 ноября 2018
Происшествия
231 0
Причины аварии не сообщаются / скриншот

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель устроил ДТП возле российского посольства: авто перевернулось на крышу

Как отмечается, авария произошла на проспекте Науки. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП пока неизвестны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве