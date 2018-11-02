В Киеве автомобиль на скорости протаранил полицейский пост (фото, видео)

Из-за аварии на выезде из города образовалась пробка.

В Киеве на улице Богатырской, 42 произошло ДТП. Водитель автомобиля Ford Connect на высокой скорости врезался в стационарный пост полиции.

Авария произошла около 7:30, сообщает "Информатор".

Сотрудники патрульной полиции сообщили, что Ford направлялся в сторону выезда из города. Водитель не справился с управлением. После чего машина сначала снесла электроопору, а потом врезалась в здание поста правоохранителей. От удара автомобиль перевернулся на бок, его передняя часть фактически уничтожена. Электрический столб и рядом стоящий трансформатор обесточили.

На этом участке дороги установлено ограничение скорости до 50 километров в час. Работники следственно-оперативной группы утверждают, что данный транспорт ехал значительно быстрее.

На момент аварии в полицейской будке людей не было. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Водителя увезла «скорая». По словам правоохранителей, мужчина отделался царапинами и его уже отпустили из больницы. Больше никто не пострадал.

Из-за аварии на выезде из города образовалась пробка. Автомобиль забрал эвакуатор. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в центре Киева полицейский автомобиль сбил мужчину.