МВД разоблачило псевдоактивиста Виктора Зайца, который под прикрытием нардепов шантажировал политиков и бизнесменов

Нацполиция задержала в Киеве группу злоумышленников, которую возглавлял дважды судимый Виктор Заец.

Преступники под видом общественных активистов и борцов с коррупцией требовали деньги с бизнесменов, политиков и журналистов. Суммы колебались от 10 до 500 тысяч долларов. Как сообщает издание Украинская правда, организатора Виктора Зайца полицейские задержали после вымогательства денег с очередной жертвы. Есть основания полагать, что преступную группу прикрывали отдельные народные депутаты.

Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию «ВО «Всеукраинский союз народных реформ», которая якобы занималась борьбой с коррупцией. Так называемые общественные активисты собирали компрометирующую информацию на работников государственных органов, коммерческих структур. Затем они их шантажировали, требуя деньги за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая на самом деле была сфальсифицированной.

Если пострадавшие отказывались, угрожали физической расправой им и родным.

В поле зрения правоохранителей Виктор Заец попал после того, как в Нацполицию поступило ряд заявлений о том, что, представляясь председателем «ВО «Всеукраинский союз народных реформ», он предлагает журналистам, работающим в интернет-изданиях, публиковать ряд компрометирующих материалов на политиков и бизнесменов. Как написала в своем заявлении одна из пострадавших, за неразглашение данных, якобы полученный гонорар и нераспространение аудиозаписи разговора встречи Заец требовал 25 тысяч долларов. В случае обращения в полицию угрожал физической расправой в отношении журналиста и его семьи.

В связи с многочисленными фактами распространения клеветнической информации и вмешательства в личную жизнь граждан Украины группа депутатов от БПП обратилась в Министерство юстиции. Парламентарии попросили остановить давление и рейдерство на граждан Украины со стороны «ВО «Всеукраинский союз народных реформ». А также проверить деятельность «Всеукраинского союза народных реформ» на предмет соответствия Закону Украины «Об общественных объединениях».

Также выяснилось, что Виктор Заец ранее дважды судимый - по статьям 83 и 194 УК Украины за незаконное завладение материальными ценностями и транспортным средством (уголовное дело №08-7960), а также по статье 189 за вымогательство (уголовное дело №01-12477 ).

Жалобы на него поступали и от предпринимателей.

Сейчас Виктор Заец находится в СИЗО без права внесения залога. Его и других участников преступной группы подозревают в создании и руководстве преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений. В частности, угроза насилия потерпевшему и его близким родственникам, ограничение прав, свобод и законных интересов граждан Украины, разглашение сведений, которые потерпевший и его близкие родственники желают сохранить в тайне (вымогательство), совмещенном с насилием, опасным для здоровья потерпевшего, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенного повторно в составе преступной организации. Следствию также предстоит выяснить, причастны к преступлениям чиновники.