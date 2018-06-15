"На глазах жены и детей": в полиции рассказали подробности убийства бездомного в Одессе

Конфликт произошел из-за того, что подростки начали бросать камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего ребенка. Отец вместо того, чтобы урезонить сына, избил бездомного.

В центре Одессы мужчина в присутствии детей убил бездомного. В полиции рассказали, что отец одного из мальчиков избил до смерти бездомного на глазах своей семьи, жены и других детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 13 июня случайные прохожие в Старобазарном сквере обнаружили мертвого мужчину.

На теле мужчины, возраст которого примерно 30-35 лет, были следы насильственной смерти. Тело направили на экспертизу.

Читайте также"Встретил вату": в Киеве с ножом напали на известного продюсера (фото)

Как отметил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, произошедшее в Старобазарном сквере не соответствует никаким цивилизованным нормам этики и морали.

По его словам, в результате конфликта возле детской площадки отец одного из мальчиков избил до смерти бездомного на глазах своей семьи, жены и других детей.

«Мужчина скончался от умышленных тяжких телесных повреждений, квалифицируется как ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Предусматривается наказание от 7 до 10 лет лишения», - сообщил Форостяк.

Личность подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.

Как уточнили в полиции, конфликт произошел из-за того, что подростки начали бросать камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего ребенка. Отец вместо того, чтобы урезонить сына, избил бездомного. Со слов очевидцев, потерпевший просил, чтобы его не били. В результате от травм, несовместимых с жизнью, бездомный умер.

Как сообщал УНИАН, в Старобазарном сквере Одессы в результате жестоких побоев умер бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня.