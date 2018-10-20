В Одесской области сразу пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП (фото, видео)
12:49, 20 октября 2018Происшествия
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В результате аварии погиб водитель одной из машин.
В Одесской области пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП / фото odesa.dsns.gov.ua
Утром на трассе Одесса-Рени возле с.Мирное столкнулись сразу пять легковых автомобилей.
Водитель одной из машин погиб. Чтобы достать тело из искореженного авто вызвали спасателей, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области.
"К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП сотрудниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.
Тело погибшего водителя "Daewoo" пришлось вытаскивать спасателям / фото odesa.dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, сегодня утром под Киевом в ДТП попал автобус с актерами "Дизель шоу". В результате аварии известная украинская актриса Марина Поплавская погибла.
В Одесской области столкнулись сразу пять машин
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