В Одесской области сразу пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП (фото, видео)

В результате аварии погиб водитель одной из машин.

Утром на трассе Одесса-Рени возле с.Мирное столкнулись сразу пять легковых автомобилей.

Водитель одной из машин погиб. Чтобы достать тело из искореженного авто вызвали спасателей, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области.

"К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП сотрудниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром под Киевом в ДТП попал автобус с актерами "Дизель шоу". В результате аварии известная украинская актриса Марина Поплавская погибла.