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В Одесской области сразу пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП (фото, видео)

12:49, 20 октября 2018
Происшествия
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В Одесской области пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП / фото odesa.dsns.gov.ua

Водитель одной из машин погиб. Чтобы достать тело из искореженного авто вызвали спасателей, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области.

"К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП сотрудниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Тело погибшего водителя "Daewoo" пришлось вытаскивать спасателям / фото odesa.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, сегодня утром под Киевом в ДТП попал автобус с актерами "Дизель шоу". В результате аварии известная украинская актриса Марина Поплавская погибла.

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Теги: #смерть#ДТП#Одесская область