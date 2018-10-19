В Киеве автобус проехался по мужчине, истекающему кровью на дороге (фото, видео)
13:10, 19 октября 2018Происшествия
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Погибший мужчина лежал на дороге с травмой головы, которую получил в результате драки.
В Киеве автобус переехал лежащего на дороге мужчину / фото Сергей Бумеров / Информатор
В Киеве на улице Кибальчича,5 автобус №46 переехал мужчину, который лежал без сознания на дороге.
Происшествие случилось в 05:00 возле школы №224, сообщает "Информатор".
По данным полиции, завязалась драка, в которой погибший получил травму головы. В бессознательном состоянии мужчину оставили на дороге. Водитель автобуса №46 не заметил лежащего на асфальте и совершил наезд.
Погибший получил травму во время драки, в бессознательном состоянии его оставили лежать на дороге / Сергей Бумеров / Информатор
Мужчине было около 35-40 лет. Следствие утверждает, что причиной смерти стала потеря большого количества крови из-за травмы. Полиция опросила водителя автобуса на месте происшествия.
Как сообщал УНИАН, в начале октября в Харькове полицейские сбили женщину на переходе.
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