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В Киеве автобус проехался по мужчине, истекающему кровью на дороге (фото, видео)

13:10, 19 октября 2018
Происшествия
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В Киеве автобус переехал лежащего на дороге мужчину / фото Сергей Бумеров / Информатор

Происшествие случилось в 05:00 возле школы №224, сообщает "Информатор".

По данным полиции, завязалась драка, в которой погибший получил травму головы. В бессознательном состоянии мужчину оставили на дороге. Водитель автобуса №46 не заметил лежащего на асфальте и совершил наезд.

Погибший получил травму во время драки, в бессознательном состоянии его оставили лежать на дороге / Сергей Бумеров / Информатор

Мужчине было около 35-40 лет. Следствие утверждает, что причиной смерти стала потеря большого количества крови из-за травмы. Полиция опросила водителя автобуса на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Харькове полицейские сбили женщину на переходе.

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Теги: #Киев#смерть#автобус#наезд