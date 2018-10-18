"Образовалось джакузи": на столичной Борщаговке прорвало трубу с кипятком (видео)

На месте прорыва велись ремонтные работы.

В Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой, в результате чего кипятком залило дворы жилых домов.

На месте прорыва велись ремонтные работы, вода вылилась в огромную яму, образовав "джакузи", сообщается в Telegram-канале Kyiv Live.

"На Борщаговке настоящий армагеддон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве из-за аварии на дороге появилось "озеро".