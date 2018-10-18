"Образовалось джакузи": на столичной Борщаговке прорвало трубу с кипятком (видео)
16:12, 18 октября 2018Происшествия
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На месте прорыва велись ремонтные работы.
В Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой / иллюстрация dtp.kiev.ua
В Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой, в результате чего кипятком залило дворы жилых домов.
На месте прорыва велись ремонтные работы, вода вылилась в огромную яму, образовав "джакузи", сообщается в Telegram-канале Kyiv Live.
"На Борщаговке настоящий армагеддон. С самого утра рванули трубы, а посреди двора образовалось джакузи", - говорится в сообщении.
Прорыв трубы в Киеве на Борщаговке
Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве из-за аварии на дороге появилось "озеро".
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