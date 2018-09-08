В Киеве из-за аварии на дороге появилось "озеро" (фото, видео)

Инцидент случился в Соломенском районе столицы.

В Соломенском районе Киева прорвало водопровод, сильный поток воды на время осложнил движение на проезжей части — образовалось "озеро".

Авария произошла на углу улицы Гарматной и проспекта Победы, о ней стало известно в 5:10 утра, говорится на сайте "Киевводоканал".

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"... поступила заявка об утечке воды в районе проспекта Победы, 56. Аварийная бригада "Киевводоканала" ликвидировала утечку, запланированы ремонтные работы", — отмечается в сообщении.

Позже стало известно, что прорыв случился на водопроводной магистрали Д-500. "Из-за вынужденных противоаварийных мероприятия сейчас от водоснабжения временно отключен шестиэтажный жилой дом по адресу проспект Победы, 60", — добавили в водоканале.