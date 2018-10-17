В доме керченского стрелка проводят обыски

В его квартире ищут оружие и взрывчатые вещества.

В доме Влада Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи, проводят обыски.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. В его квартире ищут оружие и взрывчатые вещества.

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"В дом Влада Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Погибли 17 человек, еще несколько десятков пострадали. Впоследствии выяснилось, что перед взрывом неизвестный парень ходил по коридорам колледжа и расстреливал студентов.

Личность стрелка установили. Им оказался 18-летний студент учебного заведения Влад Росляков. Впоследствии его нашли застреленным в библиотеке колледжа.