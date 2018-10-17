Теракт в керченском колледже: в организации взрыва подозревают одного из учеников
15:00, 17 октября 2018Происшествия
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Один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак.
В МВД РФ ищут предполагаемого организатора взрыва в Керчи / Telegram - Mash
Правоохранительные органы РФ подозревают в организации взрыва в колледже оккупированной Керчи одного из его учеников.
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Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на источник в МВД.
«Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — заявил собеседник журналистам, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек.
Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе перед взрывом.
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