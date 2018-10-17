После взрыва в в керченском колледже спасатели ищут 15 человек, под завалами могут находиться люди - СМИ
13:58, 17 октября 2018Происшествия
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Все школы и детсады Керчи закрыты, детей отправили по домам.
Под завалами после взрыва в Керчи могут оставаться люди / kerch.fm
Под завалами поврежденного взрывом колледжа в оккупированной Керчи все еще могут находиться люди.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, спасатели говорят о 15 пропавших без вести.
Сообщается также, что все школы и детсады Керчи закрыты. Детей отправили по домам.
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек.
Инцидент рассматривается как теракт. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что в учебном заведении взорвалась бомба.
Сообщалось также, что в колледже перед взрывом велась стрельба, и была предпринята попытка захватить заложников.
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