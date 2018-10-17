Взрыв в Керчи: стали известны подробности о подозреваемом в нападении на колледж - СМИ

Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения, у него белые волосы средней длины.

По данным полиции, взрыв в Керчи устроил парень 20-25 лет, который попал на камеры наблюдения.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. У преступника якобы было оружие (12 калибр) и - предположительно - взрывчатое вещество.

Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Силовики считают, что именно он устроил нападение на керченский политех.

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Как известно, в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве газа в политехническом техникуме. Позже местные сайты и соцсети сообщили, что очевидцы говорят о теракте в колледже в Керчи.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что причиной взрыва в Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства.