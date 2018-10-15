На Житомирщине при пожаре на предприятии по изготовлению древесного угля погибли двое работников

При тушении пожара на кровати в горящем помещении спасатели обнаружили тела двух погибших работников 1988 и 1969 годов рождения.

В Житомирской области во время пожара на предприятии по изготовлению древесного угля пожарные обнаружили тела двух погибших работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, в 8:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия по изготовлению древесного угля в пгт Романов.

Спасатели выяснили, что внутри кирпичного склада горит деревянное подсобное помещение, а пламя уже распространилось на перекрытия здания.

Во время тушения пожара на кровати в горящем помещении бойцы ГСЧС обнаружили тела двух погибших работников 1988 и 1969 годов рождения. Чтобы предотвратить взрыв, спасатели вынесли из помещения на улицу газовый баллон.

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В 9:08 пожарные локализовали пожар, а в 09:45 - ликвидировали. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на всю площадь сооружения и на готовую продукцию. Огнем уничтожено подсобное помещение и 8 кв. м перекрытия.

Причина пожара устанавливается. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Коцюбинском под Киевом неизвестные сожгли семь автомобилей.