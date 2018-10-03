В харьковском метро пьяный мужчина прыгнул на рельсы и остался без руки

Из-за инцидента были закрыты три станции харьковского метрополитена.

На станции метро "Студенческая" в Харькове около 6.45 мужчина прыгнул на рельсы.

Как сообщили в пресс-службе харьковского метрополитена, из-за инцидента станции Салтовской линии «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Студенческая» были закрыты для пассажиров.

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После снятия напряжения с контактного рельса, работниками метрополитена мужчина был поднят на платформу и передан сотрудникам полиции и медикам.

По словам медиков, мужчина застрял между вагонами и упал. У него ампутирована правая кисть, сообщает 057. Также пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Сообщается, что мужчина был пьян. Ему 52 года.

В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено.

Как сообщал УНИАН, в харьковском метро появится вагон с фотографиями погибших на Донбассе бойцов.