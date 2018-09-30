Ограбление инкассаторов в Одессе: очевидцы рассказали о вооруженном нападении (видео)

Одного из пострадавших инкассаторов уже выписали на амбулаторное лечение, а вот его коллега остается в реанимации.

Разбойное нападение со стрельбой в Одессе произошло накануне на глазах у многочисленных свидетелей. Вечером несколько грабителей набросились на инкассаторов, ранили их и отобрали сумку с 3,5 млн гривен.

На месте нападения нашли до десятка гильз от пистолета 9-миллиметрового калибра. Случайные прохожие и работники соседних заведений говорят, что слышали около десяти выстрелов. "Слышала лишь несколько глухих выстрелов. Говорили, что их было гораздо больше – до 12", - рассказала одна из одесситок.

"Все люди прятались, конечно, кто в подъезд, я за дерево. На что они рассчитывали? Здесь можно было положить еще человек 20 – столько народу ходит в это время", - возмущаются местные жители.

Читайте такжеМомент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе попал на видео

Одного из пострадавших инкассаторов уже выписали на амбулаторное лечение, а вот его коллега остается в реанимации. Его ранили в бедро и предплечье, состояние мужчины тяжелое, он потерял много крови. "Очень долго шла операция, восстанавливали сосуды. Пациент с большой кровопотерей был, поэтому переливался большой объем крови. Там огнестрельный перелом шейки бедра, поэтому впереди еще очень большая операция на тазобедренном суставе", - рассказал главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин.

На улицах, особенно выездах из города, дежурят дополнительные полицейские патрули, которые проверяют подозрительные машины. Это уже второе за неделю похожее преступление в городе: в минувшую пятницу ограбили работников частной фирмы, которые пополняют терминалы мобильной связи. В них также стреляли, но ранения оказались нетяжелыми. Злоумышленники тогда украли около 200 тысяч гривен. Подозреваемых полицейские задержали через несколько часов.