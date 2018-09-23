На Донетчине разоблачили подпольное производство боеприпасов - в магазине штор (фото)

Злоумышленники изготавливали патроны в помещении, где находился магазин штор.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с детективами следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали двух жителей Краматорска, которые торговали патронами собственного производства.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, сообщается, что в ходе операции "Оружие и взрывчатка" оперативники вышли на подпольную мастерскую в Краматорске и установили двух производителей, 32 и 43 лет. В сообщении сказано, что "злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства".

"Для изготовления использовали стреляные гильзы, "реставрируя" их. Покупателей находили через интернет", - отмечают в полиции.

Также правоохранители сообщают, что в ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие - незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

"Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Товар, который производили подпольные оружейники, проверят баллистики – не использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов", - сообщает полиция.

В сообщении сказано, что задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи - от 3 до 7 лет лишения свободы.