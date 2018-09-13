Пенсионерка под юбкой попыталась пронести через украинскую границу 49 iPhone (фото)

Украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка", который находится в Харьковской области, обратили внимание на сильное волнение 56-летней женщины.

Украинка пыталась провезти контрабандой 49 смартфонов из России. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка", который находится в Харьковской области, обратили внимание на сильное волнение 56-летней женщины.

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Сотрудники правоохранительных органов решили проверить женщину и приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра украинки и ее личных вещей.

"Выяснилось, что под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone", - говорится в сообщении.

Все обнаруженные телефоны были не новые, а явно ранее уже были в употреблении.

Однако, женщина придумала оригинальный способ, чтобы провезти контрабанду. Она нашила на свою одежду огромные карманы, в которые и упаковала мобильные телефоны в количестве 49 штук. Телефоны изъяты в установленном порядке, а 56-летняя женщина задержана.