Водители "евроблях" отвоевали у пограничников двух товарищей в КПП "Гоптовка"

Открыто уголовное производство по ст.342 Уголовного кодекса.

Водители автомобилей на иностранных номерах, которые организовались в движение "Авто Евро Сила" устроили беспорядки с пограничниками в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

На сайте Госпогранслужбы сообщается, что за несколько часов до этого на выезд из страны прибыли два автомобиля Volkswagen польской регистрации под управлением граждан Украины. Они прошли все виды контроля, после чего решили развернуться в нейтральной полосе и проследовать в обратном направлении.

Пограничники заявили, что в таком случае информация о пересечении границы аннулируется.

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Это спровоцировало скандал, и водителей задержали для составления админпротокола по ст. 202 (нарушение режимных правил в КПВВ) и ст.185-10 (злостное неповиновение пограничнику) КУоАП.

АЕС-овцы вызвали на подмогу других водителей. Они прибыли на пункт пропуска и начали блокировать работу пограничников с требованием встретиться с задержанными.

Данный инцидент привел к открытию уголовного производства по статье 342 Уголовного кодекса - сопротивление сотруднику власти.

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На сайте харьковского отделения АЕС говорится, что водителей-нарушителей "отбили" у пограничников.

"Двоих украинцев, которые хотели развернуться на нейтральной территории положили лицом в асфальт, надели наручники и нанесли физические увечья плюс порчу имущества! Задержали без оснований больше чем на 6 часов! Не допускали адвокатов, хамили и вели себя очень дерзко. На призыв о помощи выехал актив АЕС Харькова. Ребят освободили, готовим исковое заявление! Для тех, кто не понимает что именно произошло. Была грубейшим образом нарушена Статья 33 Конституции Украины. Никто не может ограничить свободное перемещение гражданина Украины, право свободно покидать территорию Украины. Гражданин Украины не может быть лишён права в любое время вернуться в Украину", - так описали инцидент в организации "евробляхеров".