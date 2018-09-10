В Киеве нашли с простреленной головой бойца спецотряда иностранного государства

Согласно предварительной следственной информации судебно-медицинского эксперта, мужчина покончил с собой.

В Киеве на съемной квартире с огнестрельной раной головы обнаружен мертвым боец иностранного спецназа, который работал инструктором в подразделениях Национальной Гвардии Украины. Погибшего, 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на съемной квартире мужчину с огнестрельным ранением в голову нашла владелица жилья и вызвала полицию.

«По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, гражданин другого государства покончил с собой», говорится в сообщении.

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По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, правоохранители провели осмотр, опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины.

Но позже в полиции уточнили: «Во время установления всех обстоятельств произошедшего и проведения тщательной проверки выяснилось, что погибший не был штатным сотрудником Национальной гвардии Украины.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный на травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего».

По данным полиции, медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. «По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы», - добавили в главке.

Свидетели сообщили, что погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе 20-летний военный покончил жизнь самоубийством, выстрелив в рот из автомата.