В ужасном ДТП в Одессе погиб "удивительный" врач, который спасал тяжелобольных

Врач Сергей Каминский жил неподалеку от места аварии. Коллеги пока не знают, откуда он шел.

Погибшего в масштабном ДТП в Одессе врача-массажиста Сергея Каминского, который занимался реабилитацией тяжелобольных, несколько часов считали выжившим. Его спутали с неизвестным человеком, за жизнь которого борются хирурги.

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"Мне среди ночи позвонили, сказав, что Сергей Каминский попал в аварию, но жив и ему нужна кровь. Мы были уверены, что тот неизвестный, что выжил, это он. Но когда я позвонила узнать о его состоянии в больницу и назвала его фамилию, мне ответили, что это не он, наш Сергей погиб сразу", — рассказала изданию «Обозреватель» и.о. главного врача поликлиники №20 Одессы Зинаида Телятникова.

Сергей Каминский жил неподалеку от места аварии. Коллеги пока не знают, откуда он шел.

"Он двадцать лет проработал у нас в поликлинике. Сергей ухаживал за самыми тяжелыми больными. Он ходил на вызовы к ним домой, был удивительным человеком, поскольку находил общий язык и подход к самых тяжелым пациентам, которые лежали после инсультов, аварий. Он много лет смотрел за одним пациентом, бывшим прокурором, у которого после аварии были переломаны шейные позвонки. Ему не трудно было за один день сходить на вызовы в разные концы города, ведь он знал, что нужен своим пациентам. Это большая потеря, не можем прийти в себя", — с горечью говорит Телятникова.

У Сергея Каминского осталась семья — жена и взрослый сын, а также отец. Сергей был верующим человеком, принадлежал к церкви Свидетелей Иеговы.