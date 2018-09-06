В Никополе задержали членов банды "Белое братство" (фото)

Полиция выяснила, что лидером банды является 43-летний житель Никополя, который монополизировал местный наркобизнес.

В Никополе полиция разоблачила криминальную группировку "Белое братство", представители которой совершали тяжкие преступления: наркоторговля, шантаж, рейдерские захваты и убийства на заказ.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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Отмечается, что группировка наладила на определенной территории изготовление и реализацию наркотических веществ и психотропных средств в особо крупных размерах и полностью контролировала этот бизнес.

"Преступная группа насчитывала более трех десятков человек. Кроме того, злоумышленники имели большое количество оружия и налаженные связи с отдельными представителями правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что лидером банды является 43-летний житель Никополя, который монополизировал местный наркобизнес.

"При попытке другими представителями наркобизнеса осуществить перераспределение рынка сбыта наркотиков у организатора "Белого братства" (известного в криминальном мире по прозвищу "Батя") возник с ними конфликт", - заявили правоохранители.

"В начале 2016 года автомобиль, в котором находился главный оппонент - 25-летний лидер этнической группы, и его водитель, расстреляли. Шансов выжить у жертв нападения не было.

Стрельцов правоохранители задержали. Дело дошло до суда. Но отец погибшего главаря группы считал, что досудебное следствие намеренно затягивалось.

Он пришел на судебное заседание и бросил гранату РГД в сторону подсудимых, а другую - себе под ноги. В результате взрыва погиб сам 50-летний мужчина и один из обидчиков сына", - рассказали в Нацполиции.

За непривлечение членов банды к ответственности отдельные сотрудники полиции Никополя ежемесячно получали денежное вознаграждение.

Департамент внутренней безопасности зафиксировал получение пойманными полицейскими 72 тысяч гривен в качестве взяток. Деньги передавал посредник - бывший сотрудник ОВД.

Кроме этого, НПУ установила, что члены банды сбывали значительные объемы наркотических веществ, среди них - марихуана, опий ацетилированный, амфетамин и метамфетамин.

Во время спецоперации было проведено 52 санкционированных обыска на территории Никополя. Полицейские изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны, оргтехнику, деньги в разной валюте (гривны, доллары США, рубли).

Также изъято оружие и боеприпасы (граната РГД-5 с запалом, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам).

Правоохранители объявили подозрение 2 сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, который был посредником в передаче средств - за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Четырех членов "Белого братства" задержали и поместили в ИВС в порядке ст. 208 УПК Украины.