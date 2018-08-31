В Харькове на ходу загорелась машина (видео)

Водитель едва успел выскочить из машины.

Вспыхнула на ходу. В Харькове на одном из центральных проспектов города огонь вспыхнул в легковой машине во время движения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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За считанные секунды капот авто превратился в факел. Водитель едва успел выскочить из машины. Тушить пламя бросились другие водители - они просто останавливались посреди дороги и бежали к охваченному огнем автомобилю с огнетушителями.

Водителям удалось остановить огонь еще до приезда спасателей.