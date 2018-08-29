Спасатели третьи сутки тушат пожар торфяников на Полтавщине (видео)

Общая площадь пожара составляет 20 га.

В с. Бондари Кременчугского района Полтавской области произошел пожар сухой травы на площади 20 га, в результате которой возникло горение поверхностных залежей торфа на площади 15 га.

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Загорание произошло 27 августа и уже третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской области.

"По состоянию на 20.00 28 августа ликвидировано горение на площади 3 га, в настоящее время остается горение поверхностных залежей торфа на общей площади 12 га. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 43 человека личного состава ГСЧС и 10 единиц техники, также привлечены 14 единиц техники местных предприятий и организаций.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве произошел масштабный пожар на заводе "Маяк".