СБУ провела обыски в офисах владельца АЗС "ОККО" - СМИ

По данным источника, компания подозревается в финансировании терроризма.

Сотрудники Службы безопасности Украины поровели обыски в киевском и львовском офисах компании ПАО «Концерн Галнафтогаз», которая владеет в том числе заправочными станциями "ОККО".

Силовики проводили обыски с выемкой документов и техники, сообщае со ссылкой на источники "НефтеРынок".

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По данным источника, компания подозревается в финансировании терроризма.

«Вроде бы СБУ нашло доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей», - отметил он.

В концерне «Галнафтогаз» отказались комментировать ситуацию, сославшись на подготовку официального заявления.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году стало известно, что на территории оккупированного Крыма продолжает работать сеть АЗК "Концерна Галнафтогаз" под брендом "ОККО".

Тогда в прес-службе "Галнафтогаза" сообщили, что автозаправочные комплексы сети "ОККО" в оккупированном Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатору не предоставлялось.