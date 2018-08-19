В Польше в больницах после ДТП остаются 36 украинцев

Сегодня из больницы выписали 3 детей и 2 взрослых.

В Польше в больницах остаются 36 граждан Украины, которые пострадали 17 августа в результате аварии туристического автобуса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Люблине продолжает отслеживать ситуацию и оказывать содействие в урегулировании ситуации с ДТП в Перемышле.

«По уточненной информации генерального консула, в больницах остаются 36 человек», - сообщил Погорельцев.

Читайте такжеПодробности страшного ДТП в Сумах: пострадали четыре пешехода, девушку-патрульную вырезали из авто

По его данным, сегодня из больницы были выписаны 3 ребенка и 2 взрослых.

Также дипломат сообщил, что завтра местные власти дадут украинской стороне официальную информацию по поводу ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.

Ранее Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.

Также Погорельцев сообщил, что туроператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после ДТП.