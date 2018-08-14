В гараже экс-бойца батальона «Киев-2» нашли оружие и взрывчатку

В гаражном помещении хранились гранатометы, тротиловые шашки, пластид, гранаты и тысячи патронов.

В Киеве правоохранители нашли в гараже бывшего военнослужащего батальона «Киев-2» мощный арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.

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Как сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины, в ходе проведения обысков в одном из гаражных кооперативов столицы правоохранители обнаружили 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг. пластида, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловую шашку, 12 электродетонаторов и одну зажигательную трубку.

Кроме того, в помещении хранились патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующих (всего более 4 тысяч патронов).

Отмечается, что указанным гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона «Киев-2».

«В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем планируется задержание бывшего военнослужащего батальона «Киев-2» в порядке ст. 208 УПК Украины, подготовка уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», - подытожили в сообщении прокуратуры.

Накануне сообщалось, что на Днепропетровщине в лесополосе обнаружили скрытый арсенал оружия и боеприпасов.