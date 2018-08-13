В Киеве сообщили о заминировании здания суда, где рассматривается дело Насирова

Всех присутствующих на судебном заседании попросили покинуть здание.

Правоохранители из-за сообщения о минировании проверяют здание Шевченковского районного суда города Киева, где рассматривается дело в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось с представления ходатайств сторонами обвинения и защиты.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросили продлить еще на два месяца срок процессуальных обязанностей относительно Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

В то время, когда Насиров высказывал возражения в удовлетворении судом этого ходатайства, судья сказал, что вынужден прервать его доводы из-за сообщения о минировании здания суда.

После этого всех присутствующих попросили покинуть здание суда. Сейчас там работают взрывотехники.

Прокуроры считают, что «сохранились риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины, которые, по мнению стороны обвинения, являются основанием для продления срока действий возложенных на обвиняемого Насирова обязанностей». Речь идет о том, что он может скрываться от органов предварительного расследования и суда. Прокуроры отмечают, что риск бегства сохраняется из-за наличия у Насирова гражданства Великобритании, из-за информации о наличии у экс-главы ГФС недвижимости за пределами Украины, а также из-за наличия средств на проживание длительное время за границей.

Прокуроры считают, что сохраняется риск влияния на свидетелей, которое может оказать Насиров и влияния на уголовное производство, и в частности из-за попытки затягивать процесс зачитывания обвинительного акта.

В свою очередь Насиров пожаловался, что в течение длительного времени ограничивается его право на тайну частной жизни и свободы передвижения. Он заявил, что ограничен в осуществлении своей общественной и политической деятельности, поскольку не имеет возможности свободно передвигаться по территории Украины и не может совершать путешествия за границу.

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Насиров подчеркнул, что считает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру «заказчиками его преследования».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 освободил от этой должности.