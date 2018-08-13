Четырех граждан Украины с паспортами РФ задержали при попытке проникнуть в район ООС

Правоохранители не исключают, что этих лиц направили в Украину из РФ для дестабилизации ситуации накануне Дня независимости.

Правоохранители разоблачили четверых граждан Украины с паспортами России, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«В конце июля сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения операции ОС, имея при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации. При этом у одного из них документы были оформлены на разные имя и фамилию», - говорится в сообщении.

Как установили военные контрразведчики СБУ, трое граждан Украины, уроженцы Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан «страны агрессора» и скрывали этот факт.

Еще один человек в 2010 году, при получении гражданства Украины, сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение 2 лет, однако взятого на себя обязательства не выполнил.

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«Правоохранители не исключают, что указанные лица, возможно, были направлены на мирную территорию Украины кураторами из соседнего государства для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают, с какой целью указанные лица пытались проникнуть в район проведения ООС.

Государственная миграционная служба Украины инициировала перед Администрацией президента Украины рассмотрение вопроса о лишении нарушителей украинского гражданства.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине задержали бывшего сотрудника "МВД ЛНВ".