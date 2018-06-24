На Луганщине задержали бывшего сотрудника "МВД ЛНР"

02:23, 24 июня 2018
Происшествия
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После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины / фото УНИАН

На одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, находился в составе незаконно вооруженных формирований как сотрудник так называемого МВД "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

"Житель Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних дел ЛНР". 

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Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", – говорится в сообщении.

Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР" по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу.

После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины. 

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Теги: #задержание#Луганщина#боевик ЛНР