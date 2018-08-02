В Запорожье водитель под наркотиками на неисправной маршрутке возил пассажиров

18:25, 02 августа 2018
Происшествия
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Транспортное средство имело технические неисправности / фото hroniki72.com

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

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Водителя остановили вчера вечером, 1 августа. Во время общения с ним патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения и направили 39-летнего мужчину в медицинское учреждение на обследование. По заключению врача, водитель маршрутки находился в состоянии наркотического опьянения (метадон).

У водителя патрульные изъяли водительское удостоверение, отстранили от управления транспортным средством и составили два протокола.

Кроме того, транспортное средство, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, имело технические неисправности, не соответствовало требованиям правил технической эксплуатации.

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Теги: #Запорожье#метадон