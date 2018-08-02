В Одесской области легковушка столкнулась с маршруткой: один погибший, семеро пострадавших (фото)

По данным полиции, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом.

На трассе Одесса-Рени автомобиль Honda совершил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области авария случилась около 15.00 недалеко от села Утконосовка.

По данным полиции, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом "Измаил – Кальчевое". Водитель Honda погиб, еще семеро человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Черновицкой области микроавтобус столкнулся с поездом, в результате чего двое человек погибли, еще 5 были госпитализированы.