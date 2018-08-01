Гранату на столичном Подоле изъяли, движение транспорта восстановлено
16:49, 01 августа 2018Происшествия
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Эксперты нашли на улице Верхний Вал в Киеве предмет, похожий на гранату Ф-1.
Найденную на Подоле гранату успешно изъяли / Отдел коммуникации полиции Киева
Специалисты изъяли гранату, найденную на улице Верхний Вал, 23 в Киеве. Движение автомобилей на ближайших улицах уже восстановлено.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Отмечается, что эксперты, прибывшие на вызов, изъяли на месте предмет, похожий на гранату Ф-1. Находку направят на экспертизу.
Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле, на пересечении Валов и улицы Константиновской, перекрыли движение транспорта и пешеходов из-за найденной гранаты
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