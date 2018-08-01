В Одесской области ищут мальчика, который ушел в плавание по лиману на самодельном плоту

Водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 2 тыс. кв м водной поверхности и 11 тыс. кв. м – обследовали местные рыбаки. Поиски ребенка продолжаются.

В Одесской области спасатели и местные рыбаки ведут поиски ребенка, который отправился в плавание по лиману на самодельном плоту и на берег не вернулся.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 31 июля в 19.00 поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Калагия Овидиопольского района. В частности, на Днестровском лимане на самодельном плоту видели мальчика (2007 года рождения), который на берег не вернулся.

Водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 2 тыс. кв м водной поверхности и 11 тыс. кв. м – обследовали местные рыбаки. Поисковые работы продолжаются.