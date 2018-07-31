Под Днепром задержали сбежавшего из колонии заключенного

В 2017 году мужчину осудили за кражу, он приговорен к четырем годам лишения свободы.

В Днепропетровской области вчера, 30 июля, полиция задержала осужденного, который в тот же день сбежал из колонии строгого режима в Софиевском районе.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сразу после того, как работники колонии обнаружили отсутствие одного из заключенных и сообщили о происшествии в полицию, в Желтоводской оперативной зоне был объявлен план перехват «Сирена».

Полицейские группы реагирования обследовали все возможные пути ухода беглеца. В результате розыскных мероприятий мужчину оперативно обнаружили в 13 километрах от колонии в с. Сергеевка Софиевского района и вернули в место заключения.

Сообщается, что в 2017 году по решению суда 34-летнего мужчину признали виновным в совершении кражи, назначили наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонии строгого режима в Софиевском районе.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области из Бердичевского исправительного центра сбежали двое осужденных.