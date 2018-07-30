Задержали киллера, который возглавлял одну из крупнейших преступных группировок в Украине (фото)

Преступнику, который ехал в Житомир в поддержку задержанного подельника, не "подфартило" - попал в ДТП и сам попался полиции.

Задержанному на Житомирщине киллеру одной из крупнейших преступных группировок в Украине сообщено о подозрении. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Под процессуальным руководством ведомства расследуется уголовное производство по факту хранения и перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов жителем г.Никополь Днепропетровской области.

«28 июля по согласованию с прокуратурой Житомирской области злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения)», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 43-летний никопольчанин хранил и перевозил на автомобиле Toyota Camry пистолет Макарова с глушителем и патроны к нему. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас подозреваемого проверяют относительно причастности к покушению на умышленное убийство, совершенное 22 июля на автодороге Выступовичи-Житомир, вблизи с. Олиевка Житомирского района и других преступлений.

Кроме того, позавчера по согласованию с областной прокуратурой подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине полицейские задержали главаря и киллера одной из крупнейших преступных группировок в Украине, оба - жители Днепропетровщины. Их подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.

22 июля на Житомирщине неизвестные лица обстреляли на дороге автомобиль, огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых, им оказался житель г. Никополь. Во время обыска в арендованном им жилище полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические детонаторы и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, включая «черную бухгалтерию» в отношении операций с наркотиками.

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Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 140 тыс. грн.

27 июля после внесения указанной суммы мужчина был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова – по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство.

28 июля полиция задержала 44-летнего мужчину, который подозревается в организации указанного преступного сообщества. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир в поддержку задержанного сообщника. Однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. Во время осмотра места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотики.

Задержанные являются членами одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту организацию входило около 30 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре задержали киллера, который готовился к убийству.