На Ривненщине водитель иномарки сбил на обочине женщину с двумя несовершеннолетними детьми

В результате ДТП женщина погибла, дети госпитализированы.

В Ривненской области водитель иномарки выехал на обочину дороги и сбил женщину с двумя несовершеннолетними детьми, женщина погибла.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, авария произошла сегодня вблизи поселка Мизоч Здолбуновского района.

Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Читайте такжеВ результате ДТП в Запорожье погибли два человека, еще пятеро травмированы (фото)

В результате полученных травм 48-летняя женщина-пешеход погибла. Дети госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

По предварительной информации, с погибшей находились 7-летний внук и 10-летний племянник.