На Ривненщине водитель иномарки сбил на обочине женщину с двумя несовершеннолетними детьми

23:57, 28 июля 2018
Происшествия
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Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением / фото НПУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, авария произошла сегодня вблизи поселка Мизоч Здолбуновского района.

Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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В результате полученных травм 48-летняя женщина-пешеход погибла. Дети госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

По предварительной информации, с погибшей находились 7-летний внук и 10-летний племянник.

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Теги: #дети#ДТП#Ривненщина