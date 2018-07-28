В результате ДТП в Запорожье погибли два человека, еще пятеро травмированы (фото)

Следователи открыли уголовное производство.

В Запорожье в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека, еще пятеро травмированы.

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Запорожской области, ДТП произошло вчера вечером.

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Водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли двое человек: женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья 1941 и 1943 годов рождения.

С травмами в больницу доставлены 35-летний водитель автомобиля Ford Sierra и четверо пассажиров – мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Виннице столкнулись три легковушки, микроавтобус и грузовик, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали.