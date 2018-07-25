Появилось видео разрушенного ливнем моста в Киеве, он полностью закрыт для движения

Сейчас путепровод полностью закрыт, планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, в второй половине дня.

На пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева частично обвалился путепровод.

Конструкции буквально смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте находятся ремонтники, движение транспорта по Телиги парализовано.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМДА, сейчас путепровод полностью закрыт для движения.

Соответствующее решение принято во время выездные комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, в второй половине дня.

Столичных водителей в КМДА просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать Альтернативные пути проезда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, на Киев обрушился невероятный ливень, который затопил многие улицы и парализовал движение транспорта.

В Подольском районе Киева в результате ливней частично обрушаются конструкции путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.