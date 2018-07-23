Жуткое ДТП на Житомирщине: владельца маршрутки отправили под домашний арест

Мужчину задержали сразу после аварии и уже сегодня заканчивался срок его содержания.

Сегодня Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест Петра Луцика - владельца маршрутки «Киев-Ривне», в которой в ДТП 20 июля погибли 10 человек.

Как сообщили в Королевском районном суде города, именно этот суд избрал мужчине меру пресечения и определил отправить его под домашний арест сроком на 60 суток.

В то же время прокуратура настаивала на том, чтобы Луцик содержался под стражей.

Мужчину задержали сразу после аварии и уже сегодня заканчивался срок его содержания.

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Луцика освободили из-под стражи в зале суда.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы. Владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.