Причиной пожара в хостеле в Киеве может быть самоподжог одного из жильцов - полиция (видео)

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Причиной вчерашнего пожара в столичном хостеле может быть самоподжог одного из жильцов.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, очевидцы указывают, что один из жителей общежития облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

«Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания», - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших тщательно проверяются, досудебное расследование продолжается.

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Кроме того, в Сети появилось видео пожара, который вспыхнул в понедельник, 16 июля, в хостеле на улице Кибальчича в Киеве. Судя по всему, обнародованные кадры были сняты еще до приезда спасателей.

На них видно, что пожар произошел в здании, на первом этаже которого расположено отделение Укрпочты. При этом огонь вспыхнул на втором этаже.

Кроме того, среди людей, которые собрались возле горящего хостела, видно также некоторых из его постояльцев, которые спешно эвакуировались с охваченного пламенем здания.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в 19:38 в оперативно-координационный центр ГСЧС поступило сообщение о возникновении пожара в двухэтажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В (Днепровский район). Горело помещение на 2-м этаже здания, используемое как хостел. Пожар на площади 100 кв. м в 20:17 был ликвидирован, во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр.