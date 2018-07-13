Порно с младенцем на Житомирщине: появились подробности об отце-извращенце (фото, видео)

Задержали мужчину накануне в Бердичеве, что на Житомирщине. Он, по данным следователей, якобы имитировал половые акты с младенцем, снимал все и выкладывал в сеть.

На Житомирщине задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в распространении порнографии. По данным следователей, он якобы имитировал половые акты с дочерью 2017-го года, снимал все это на видео и выкладывал в сеть.

Операция проходила в многоэтажке Бердичева, силовики ворвались в одну из квартир, передает ТСН.

Там обнаружили 8-месячного ребенка, ее отца и доказательства издевательств – файлы, записанные на флешки, компьютер и мобильный телефон. "Когда его жена возилась по хозяйству или уезжала к маме, он насиловал своего ребенка", - заявил заместитель начальника Департамента киберполиции НПУ Виталий Чубаевский.

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Свои действия извращенец снимал на мобильный и распространял через российские веб-ресурсы, а копии файлов сохранял на электронных носителях. Мать девочки и жена педофила узнала обо всем от полицейских. Она стала важным свидетелем, ведь узнала на фото своего малолетнего ребенка, а также мужа-извращенца. Свою вину он признал полностью.

По данным ТСН, 27-летний подозреваемый мужчина уже судим за распространение порнографии. В 2014 году он служил в АТО, был ранен, потом якобы ездил на заработки, а последние полгода на страницах соцсетей чуть ли не ежемесячно писал, как радуется рождению дочери, которую называл "маленькой принцессой". Соседи считали подозреваемого образцовым отцом, а семью вполне приличной и благополучной, никаких ссор или проблем за супругами не замечали.

Ребенка уже осмотрели врачи и установили, что ее здоровью ничего не угрожает. Малышка сейчас находится с мамой. Задержанный мужчина находится под наблюдением правоохранителей, меру пресечения ему вскоре будет избирать суд.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 76-летний пенсионер в течение двух лет насиловал 14-летнего ребенка.